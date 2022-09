Tragedie in lumea boxului * Un pugilist columbian a decedat, dupa ce a stat 5 zile in coma din cauza unui KO

Articol de GSP - Publicat vineri, 30 septembrie 2022, 20:44 / Actualizat vineri, 30 septembrie 2022 22:14Luis Quinones (25 de ani), luptator de box din Columbia, a incetat vineri din viata, din cauza unei lovituri puternice la cap primita in ring.Sambata, Quinores s-a luptat cu Jose Munoz, cel care ii era prieten si coleg de antrenament. Munoz a reusit sa castige in runda a 8-a dupa o lovitura devastatoare in fata adversarului, care a cazut lat in ring.DECESA murit Alexandru Vagner, ... citeste toata stirea