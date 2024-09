Tragedie la Campionatele Mondiale de ciclism de la Zurich * Muriel Furrer, o sportiva in varsta de 18 ani, a decedat

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 27 septembrie 2024, 18:11 / Actualizat vineri, 27 septembrie 2024 18:35Elvetianca Muriel Furrer (18 ani) a decedat vineri in urma unui accident suferit in cursa de sosea pentru junioare la Campionatele Mondiale de la Zurich.Lumea ciclismului este din nou in doliu, de data aceasta pentru o sportiva in varsta de doar 18 ani. Elvetianca Muriel Furrer a suferit un "traumatism cranian grav," dupa o cazatura in cursa de sosea pentru junioare de joi. ... citește toată știrea