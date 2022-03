Tragedie la Dinamo! * Andrei Draghici, jucator al echipei de polo, a decedat astazi, in timpul derby-ului cu Rapid. Avea doar 23 de ani

Articol de Viorel Tudorache - Publicat sambata, 26 martie 2022, 13:57 / Actualizat sambata, 26 martie 2022 15:57Veste tragica venita de la Dinamo. Andrei Draghici (23 de ani), jucator in echipa de polo a clubului, a incetat din viata astazi, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului din campionat cu Rapid, disputat in bazinul giulestenilor.CuprinsAndrei Draghici visa sa prinda "nationala" de poloDinamo a confirmat decesul poloistuluiIn repriza secunda a meciului de polo Rapid - Dinamo, ... citeste toata stirea