TRAGEDIE Un jucator din Romania a murit la 19 ani: "Mi s-au taiat picioarele cand am aflat"

Articol de GSP - Publicat luni, 17 ianuarie 2022, 18:11 / Actualizat luni, 17 ianuarie 2022 18:23Marijan Maric, imprumutat de Ripensia Timisoara (L2) la ACS Dumbravita (L3), a murit astazi intr-un accident de masina petrecut in Serbia. Maric avea doar 19 ani si evolua ca fundas dreapta."Marijan Maric, jucatorul Ripensiei, imprumutat la CS Dumbravita, a plecat dintre noi astazi, in urma unui tragic accident de circulatie. In aceste momente teribile, gandurile noastre se indreapta spre ... citeste toata stirea