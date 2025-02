Transfer a doua zi dupa FCSB - CFR Cluj * Vine in Romania si semneaza

Articol de Adrian Duta - Publicat duminica, 02 februarie 2025, 18:30 / Actualizat duminica, 02 februarie 2025 19:00Alexandru Borbei (21 de ani), portarul lui Lecce, va face luni vizita medicala si va semna cu CFR Cluj.Borbei, unul dintre cei 4 romani campioni cu Lecce in campionatul U19 al Italiei, va juca in Superliga. El va ajunge la CFR Cluj sub forma pana la vara. E o noua mutare pe axa Italia - CFR Cluj, dupa Daniel Birligea, Andreas Sfait, Razvan Sava, Louis Munteanu sau Mihai Popa. ... citește toată știrea