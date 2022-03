Transfer cu nume in Liga 2 * In 2019 era cumparat cu 5 milioane de euro si marca in poarta lui PSG

Articol de Ionel Lutan - Publicat miercuri, 02 martie 2022, 18:33 / Actualizat miercuri, 02 martie 2022 18:35Atacantul congolez Firmin Ndombe Mubele (27 de ani), fotbalist cu 45 de aparitii in prima reprezentativa, a semnat cu divizionara secunda CS Comunal Selimbar.Selimbar, ocupanta locului 10 in Liga 2, a reusit cel mai spectaculos transfer al iernii. A obtinut semnatura congolezului Firmin Mubele. Varful ar putea debuta chiar sambata, de la ora 12:30, in meciul de pe teren propriu, cu ... citeste toata stirea