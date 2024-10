Transfer de ultim moment in Superliga! * A semnat si a fost prezentat de noul club

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat marti, 08 octombrie 2024, 17:32 / Actualizat marti, 08 octombrie 2024 18:45Atacantul Agustin Vuletich (32 de ani) este noul jucator al celor de la UTA Arad.Agustin Vuletich era liber de contract, dupa ce se despartise in luna iulie de columbienii de la Rionegro Aguilas. Fotbalistul are dubla cetatenie, argentiniano-croata, si a mai jucat in cariera lui pentru AC Bellinzona, Velez, Cobresal, San Marcos, Olimpo, Arouca, Arsenal Sarandi, Tiburnones, ... citește toată știrea