Transfer din Liga 3, fix inainte de FCSB - U Cluj: "Joaca si in centru, si-n dreapta"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 12 iulie 2024, 14:38 / Actualizat vineri, 12 iulie 2024 15:11Cu o zi inainte de meciul cu FCSB din Superliga, U Cluj a anuntat transferul lui Stefan Andrei (22 de ani), fundas dreapta si central.U Cluj continua mutarile in mercato si a transferat un jucator care a evoluat in Liga 3 in sezonul trecut. Stefan Andrei vine de la Sanatatea Cluj. El a fost in probe la Universitatea in cantonamentul din aceasta vara, iar Ioan Ovidiu Sabau a decis sa il ... citește toată știrea