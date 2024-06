Transfer exotic la Craiova! Rotaru ii aduce lui Galca un "Stefanescu 2"

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 15 iunie 2024, 10:55 / Actualizat sambata, 15 iunie 2024 11:38Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, pregateste strategia pentru sezonul viitor, unul in care oltenii ataca titlul. A pus ochii pe un jucator din Costa Rica, care este foarte aproape de venirea in Banie: internationalul Carlos Mora (23 de ani).Jurnalistul Kevin Jimenez, din Costa Rica, a anuntat venirea lui Carlos Andrei Mora Montoya (23 de an) la Craiova. Extrema dreapta ... citește toată știrea