Transfer sonor pentru Dinamo Bucuresti! Un baschetbalist cu experienta in Euroliga si in cele mai puternice campionate ale Europei va veni in Stefan cel Mare

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 16:31 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 16:31Conner Frankamp (29 de ani), baschetbalist cu experienta in Spania, Grecia, Turcia, Rusia si cu jocuri in Euroliga, a semnat cu CS Dinamo Bucuresti, formatie aflata pe pozitia a 11-a in Liga Nationala de Baschet Masculin.CS Dinamo Bucuresti a inceput stagiunea 2024-2025 cu mari asteptari, insa acestea nu au fost indeplinite, iar clubul din Capitala a luat decizia de a-l inlocui pe ... citește toată știrea