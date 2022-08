Transferul de ultima ora facut de CFR * Clujenii au cedat un fundas in Turcia

Articol de GSP - Publicat vineri, 12 august 2022, 22:49 / Actualizat vineri, 12 august 2022 22:58CFR Cluj s-a despartit definitiv de Daniel Graovac (29 de ani). Fundasul central a semnat cu Kasimpasa, din Turcia.Bosniacul sosea in Gruia in urma cu un an, de la Astra Giurgiu, iar in sezonul trecut a cucerit titlul in Liga 1 cu ardelenii.FC ARGES - FCU CRAIOVAFC Arges - FCU Craiova 0-2 * Compagno, eroul oltenilor. Italianul e noul golgeter al Ligii 1CFR l-a cedat pe Graovac la ... citeste toata stirea