Transferul lui Dinamo, blocat la comisii * Decizia luata azi

Articol de GSP - Publicat miercuri, 02 martie 2022, 17:59 / Actualizat miercuri, 02 martie 2022 18:04Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor din cadrul FRF continua sa-l tina legat pe Christian Irobiso (28 de ani) de Gaz Metan. Atacantul are deja un acord verbal cu Dinamo.Irobiso a batut palma cu Dinamo, dar mai trebuie sa astepte pana sa devina liber de contract. CNSL a amanat inca o data pronuntarea in litigiul pe care il are cu Gaz Metan, acum pentru 9 martie.IROBISO OKECHUKWU ... citeste toata stirea