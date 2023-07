Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 16 iulie 2023, 21:45 / Actualizat duminica, 16 iulie 2023 22:29Petrolul - U Cluj 1-1 * La finalul partidei din prima etapa, Toni Petrea a vorbit si despre posibilitatea ca Florin Nita sa se alature "studentilor" in zilele viitoare. Portarul in varsta de 36 de ani e liber de contract dupa despartirea de formatia ceha Sparta Praga."Am lucrat cu el, il stiu, e un portar de valoare, un portar de echipa nationala, care a aparat mult in strainatate. ... citeste toata stirea