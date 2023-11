Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 28 octombrie 2023, 12:54 / Actualizat sambata, 28 octombrie 2023 13:06Andrei Nicolescu (46 de ani), administratorul special al lui Dinamo, a anuntat noi transferuri in pauza de iarna. Acesta a spus ca 3 sau 4 jucatori vor ajunge in Stefan cel Mare.Dinamo a remizat cu Poli Iasi, scor 0-0, in etapa cu numarul #14 in Superligasi a ajuns la 8 meciuri la rand fara victorie in Superliga.Petrolul - FCSBAici se joaca meciul? * Iata cele 3 ... citeste toata stirea