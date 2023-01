Transferurile 3 si 4 pentru FC Arges in aceasta iarna: "Pasez bine, ma apar bine si driblez"

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 ianuarie 2023, 18:45 / Actualizat vineri, 06 ianuarie 2023 19:08FC Arges a realizat astazi doua transferuri. Cu clubul din Pitesti au semnat fundasul central brazilian Lucas Brendon (27 de ani) si mijlocasul central Mimito Biai (25), din Guinea-Bissau.FC Arges a ajuns la 4 transferuri in aceasta iarna. Astazi au semnat Lucas Brendon si Mimito Biai, ambii pe un an si jumatate, pana in vara lui 2024.Lucas Brendon a fost legitimat ultima oara la la Ho Chi ... citeste toata stirea