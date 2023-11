Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 29 noiembrie 2023, 13:05 / Actualizat miercuri, 29 noiembrie 2023 13:18Transylvania Open, turneul WTA de categorie 250 organizat la Cluj-Napoca, isi schimba datele.Potrivit unui comunicat al organizatorilor, competitia se va tine in 2024 la inceputul anului, in februarie. Pana acum, cele trei editii au avut loc spre finalul sezonului, in octombrie.NBATranzactie uriasa in NBA! Omul de afaceri vinde pachetul majoritar pentru doua miliarde de ... citeste toata stirea