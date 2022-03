Tras pe linie moarta de Becali, Vlad este aparat de fostul oficial de la FCSB: "Ma simt dator sa spun asta: e o victima!"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 17:35 / Actualizat luni, 07 martie 2022 18:56Narcis Raducan (47 de ani), fost director sportiv la FCSB, il considera pe Andrei Vlad (22) o victima a deciziilor luate la echipa ros-albastra.Autorul unei gafe monumentale in meciul pierdut de FCSB la Pitesti, 0-1 cu FC Arges, portarul in varsta de 22 de ani a fost tras pe linie moarta de patronul Gigi Becali.Schimbat la pauza in meciul impotriva pitestenilor, Vlad a fost lasat in afara lotului ... citeste toata stirea