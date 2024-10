Trei episoade cu Rafael Nadal povestite de trei mari campioni de Mare Slem * De la dreapta cu doua maini, la atacul de panica pana la o minge sparta

Articol de Luminita Paul - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 18:34 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 18:49Boris Becker (56 de ani), Alex Corretja (50 de ani) si Max Wilander (60 de ani), toti experti Eurosport, si-au povestit amintirile cu Rafael Nadal, cel care se va retrage la finalul acestui an, dupa ce va evolua in Cupa Davis.Rafael Nadal este extrem de iubit in lumea sportului mondial, iar mesajele de dupa anuntul lui o dovedesc din plin. Eurosport i-a rugat pe expetii sai in ... citește toată știrea