Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 04 mai 2023, 13:08 / Actualizat joi, 04 mai 2023 13:58Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj) si Alexi Pitu (Bordeaux) au fost inclusi in Top 100 cei mai buni dribleuri U23 din lume, ierarhie realizata de Institutul CIES Football Observatory pe baza reusitelor din meciurile jucate in campionantele interne in ultimele 365 de zile.Octavian Popescu, 20 de ani, de la FCSB, se afla pe locul 29, cu un index de 67,8. Acest index combina ... citeste toata stirea