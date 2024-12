Trei jucatori, OUT de la FCSB! Vor fi dati afara in pauza de iarna

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 24 decembrie 2024, 14:02 / Actualizat marti, 24 decembrie 2024 14:02Trei jucatori vor pleca de la FCSB in aceasta iarna. Gigi Becali (66 de ani), patronul ros-albastrilor, a anuntat in Ajunul Craciunului faptul ca ros-albastrii vor renunta la serviciile lor.Este vorba despre Luis Phelipe (23 de ani), Ionut Pantiru (28 de ani) si William Baeten (27 de ani). Cei trei nu vor ramane la FCSB si vor fi nevoiti sa-si gaseasca alte echipe in pauza de iarna. ... citește toată știrea