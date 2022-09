Trei noi jucatori pentru Dorinel Munteanu: doi fundasi romani si un atacant ucrainean. La SC Otelul a ajuns un "varf" care in ultimii ani a jucat in Indonezia, Malaezia si Vietnam

Pe o parte se iese, pe alta se intra! SC Otelul Galati continua sa faca schimbari in lot in acest final de perioada de transferuri.Daca la inceputul saptamanii trecute echipa nou-promovata in Liga 2 se despartea de inca doi jucatori adusi in aceasta vara, de Reyes Villarreal si David Ilie, intre timp, Dorinel Munteanu a primit in lot trei "prospaturi".Cat vor ramane acestia la SC Otelul ramane de vazut, avand in vedere ca patru jucatori dintre cei achizitionati si prezentati oficial dupa ... citeste toata stirea