Trei victorii si o infrangere pentru romance in primul tur al calificarilor de la Australian Open * Cea mai bine clasata sportiva a fost invinsa

Trei victorii si o infrangere pentru romance in calificarile Australian Open. Anca Todoni (20 de ani, 118 WTA) a castigat cu 6-1, 4-6, 6-4 duelul cu Victoria Kasintseva, Gabriela Ruse (27 de ani, 121 WTA) s-a impus cu 6-1, 6-1 in fata lui Leonie King, Miriam Bulgaru (26 de ani, 213 WTA) a trecut de Giorgia Pedone cu 6-2, 6-3, in timp ce Ana Bogdan (32 de ani, 114 WTA) a fost invinsa de ...