Tribunalul Sibiu a aprobat planul de reorganizare al FC Hermannstadt. Clubul sibian are liber la obtinerea licentei pentru Liga 1

Tribunalul Sibiu s-a pronuntat, azi, 24 martie 2022, in Dosarul 2326/85/2021 al AFC Hermannstadt cu privire la cererea formulata de administratorul judiciar al acestuia, Ideal Insolv SRL, pentru aprobarea planului de reorganizare al clubului.AFC Hermannstadt a primit unda verde pentru intrarea in insolventa si, teoretic, nu va mai avea probleme cu obtinerea licentei pentru Liga 1, in cazul in care echipa lui Marius Maldarasanu va promova, termenul limita pentru depunerea dosarului fiind 30 ... citeste toata stirea