"Tricolorul" desfiintat pentru mutarea pe care o pregateste: "Cum sa renunti la atatia bani?"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 08 iunie 2024, 21:06 / Actualizat sambata, 08 iunie 2024 21:42Victor Becali (62 de ani) considera ca o posibila revenire a lui Alexandru Cicaldau in Superliga reprezinta o varianta fantezista.Asteptat de Mihai Rotaru la CSU Craiova, clubul de la care s-a transferat in Turcia, Alexandru Cicaldau se afla si pe radarul Rapidului. Cele doua echipe cu aspiratii europene vor lupta pentru semnatura mijlocasului in aceasta perioada de transferuri. ... citește toată știrea