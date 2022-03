"Tricolorul" dezamagit ca Romania n-a obtinut 3 puncte dintr-un meci amical: "Asta este, mergem inainte"

Articol de GSP - Publicat sambata, 26 martie 2022, 07:10 / Actualizat sambata, 26 martie 2022 07:27Adrian Rus (26 de ani), titular in Romania - Grecia 0-1, a declarat ca si-a dorit ca "tricolorii" sa obtina cele trei puncte, in ciuda faptului ca partida a fost una de natura amicala, unde nu sunt puse puncte in joc.Solid pe teren, cu o prestatie apreciata de Dumitru Dragomir si recompensata ca atare in caseta tehnica din Gazeta Sporturilor, Adi Rus s-a prezentat la flash-interviu dupa duelul ... citeste toata stirea