Articol de Remus Dinu - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 18:34 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 18:51Rainer Schuttler, 47 de ani, fostul antrenor al nemtoaicei Angelique Kerber, dezvaluie ca tripla castigatoare de Slam e pregatita pentru revenirea in circuit, care urmeaza sa se produca in ianuarie, in Australia, in cadrul competitiei pe echipe United Cup.Kerber, fost lider mondial in circuitul feminin, in varsta de 35 de ani, a devenit mama in luna februarie a acestui an. Acum, ... citeste toata stirea