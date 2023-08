Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 03 august 2023, 12:02 / Actualizat joi, 03 august 2023 12:31Tudorel Stoica (68 de ani), legenda Stelei, a vorbit in termeni duri despre faptul ca FCSB va juca in Ghencea meciul cu CFR Cluj, pe 6 august.Fostul mare mijlocas, castigator al Cupei Campionilor Europeni, considera "o aberatie" ca FCSB va juca in Ghencea, atat timp cat este in proces cu CSA Steaua pentru palmaresul echipei ros-albastre.FARULPATRU oferte pe numele lui Alibec! Sanse mari sa ... citeste toata stirea