Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 14 mai 2023, 09:51 / Actualizat duminica, 14 mai 2023 10:28Roberto Bodea (29 de ani), fost portar la U Cluj sau UTA, a vorbit public despre problema de sanatate cu care s-a confruntat in aceasta primavara. Actualul goalkeeper al Gloriei Lunca Teuz Cermei, formatie de Liga 3, si-a pierdut dintr-odata auzul in martie, iar situatia nu s-a remediat total nici pana acum.Calvarul lui Roberto Bodea a inceput in urma cu aproximativ doua luni, cand, din ... citeste toata stirea