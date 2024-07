"Tunul" verii in Superliga: 4,5 milioane de euro pentru cei doi jucatori! Acord cu clubul care il doreste pe Edi Iordanescu

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 07 iulie 2024, 18:10 / Actualizat duminica, 07 iulie 2024 18:13CFR Cluj ar fi rezolvat in culise transferul extremei stanga Philip Otele (25 de ani) si a mijlocasului Karlo Muhar (28). Cei doi ar urma sa joace in sezonul viitor pentru Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite, in schimbul a 4,5 milioane de euro!Philip Otele si Karlo Muhar au fost doi dintre cei mai importanti fotbalisti ai CFR-ului in sezonul trecut. Nigerianul a fost golgheterul ... citește toată știrea