Turbulente si in ultima etapa la FCU Craiova! Portar schimbat la pauza, telefoane pe banca, meci pierdut in ultimele secvente * Nici TAS nu i-ar mai salva acum

Articol de Tudor Belivaca - Publicat sambata, 15 martie 2025, 16:09 / Actualizat sambata, 15 martie 2025 16:18FCU Craiova a pierdut dramatic cu Metaloglobus, scor 2-3, in ultima etapa a sezonului regular. Portarul Ion Gurau (25 de ani) a inceput titular, dar a fost schimbat la pauza, iar locul sau a fost luat de Codrut Sandu (18 ani).Codrut Sandu are 18 ani, 1,91 metri inaltime si este jucatorul celor de la Rapid, imprumutat in Banie din 2024. In acest sezon, Codrut a aparat poarta celor de ... citește toată știrea