Turcia, lovita de inca un cutremur de peste 7 grade. Reprezentant al FC Brasov: "Suntem ok. Nu s-a simtit nimic"

O serie de seisme puternice au zguduit in aceasta dimineata Turcia. Primul cutremur, de 7,8 grade pe scara Richter, a avut loc la ora 04:17, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a tarii, in provincia Gaziantep, dar care s-a resimtit inclusiv in Liban, Siria si in Cipru.Al doilea cel mai ridicat, estimat la magnitudinea de 7,5, s-a produs la o distanta de circa 100 de kilometri de epicentrul primului, la ora 13:25.Cel putin 1.504 de persoane au fost ucise in Turcia si Siria dupa ... citeste toata stirea