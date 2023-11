Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 29 noiembrie 2023, 22:27 / Actualizat miercuri, 29 noiembrie 2023 23:07U-BT Cluj-Napoca s-a impus pe teren propriu in fata celor de la 7bet-Lietkabelis Panevezys cu 120-111 (21-23, 23-13, 30-23, 23-38, 23-14) in Eurocup.Campioana Romaniei a obtinut al saptelea succes in grupa B a Eurocup din noua meciuri disputate pana acum. U-BT Cluj-Napoca a jucat acasa cu 7bet-Lietkabelis Panevezys (Lituania) si a avut parte de un thriller. Meciul a avut ... citeste toata stirea