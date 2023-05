Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 21 mai 2023, 18:38 / Actualizat duminica, 21 mai 2023 18:39U-BT Cluj-Napoca a reusit, sambata, prima victorie in fata celor de la CSM CSU Oradea in finala campionatului, 80-70, ducand scorul general la 1-2.Finala se disputa in sistemul "cel mai bun din sapte partide". Asadar, echipa care ajunge prima la 4 victorii este campioana. Urmatoarea partida va avea loc tot la Cluj, luni, de la ora 19:00, urmand ca finala sa se mute apoi la Oradea pe 25 ... citeste toata stirea