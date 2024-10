U-BT Cluj-Napoca, "arhitecta propriei suferinte" in infrangerea de pe terenul cu JL Bourg

Articol de GSP - Publicat miercuri, 02 octombrie 2024, 23:29 / Actualizat miercuri, 02 octombrie 2024 23:29U-BT Cluj-Napoca a incasat a doua infrangere in grupa B a BKT EuroCup. Campioana Romaniei a fost invinsa cu scorul de 84 la 73 de JL Bourg, finalista din editia precedenta.Cu toate ca nu are startul de sezon pe care si-l dorea, trupa lui Mihai Silvasan a dat semne bune in debutul partidei din Ekinox Arena. Sasu Salin a spart gheata din afara semicercului si colegii lui i-au urmat ... citește toată știrea