U-BT Cluj Napoca inca mai spera la calificarea in sferturile Champions League: "Privim mai departe"

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 10 martie 2022, 15:55 / Actualizat joi, 10 martie 2022 16:08U-BT CLUJ NAPOCA a cedat miercuri acasa, cu Unicaja Malaga, la 16 puncte, dar mai are doua carti de jucat pentru calificarea in sferturile de finala.Grupa K a Champions League a ramas cu trei echipe si toate trei au sanse de a progresa in faza urmatoare. Dupa ce team-ul ucrainean Prometey s-a retras, nemaiputand evolua in intrecerea europeana din cauza razboiului aflat in plina desfasurare, ... citeste toata stirea