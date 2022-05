U-BT Cluj-Napoca si-a aflat adversara din "sferturile" Ligii Campionilor

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 25 martie 2022, 16:54U-BT Cluj-Napoca se va lupta pentru in loc in Final 4 Ligii Campionilor cu MHP Riesen Ludwigsburg, intr-o confruntare care se va decide dupa sistemul "cel mai bun din trei partide".Tragerea la sorti a sferturilor de finala din Liga Campionilor a avut loc la Bilbao, acolo unde se va desfasura intre 6 si 8 mai Final 4 acestei competitii.U-BT Cluj-Napoca - MHP Riesen Ludwigsburg, in "sferturile" Ligii CampionilorU-Bt ... citeste toata stirea