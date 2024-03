U-BT Cluj si-a aflat adversara pentru un loc in semifinalele Eurocup * Calificarea se joaca intr-un singur meci, la Cluj! 10.000 de bilete vandute in 3 ore!

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 07 martie 2024, 10:56 / Actualizat joi, 07 martie 2024 11:36Campioana Romaniei, U-BT Cluj Napoca, si-a aflat adversarara din sferturile Eurocup, dupa calificarea fabuloasa obtinuta. Sunt asteptati peste 10.000 de oameni la partida care va avea loc pe 13 martie, in mansa unica.Clujenii se vor duela cu London Lions, formatie din Anglia care a invins-o miercuri in play-off pe Turk Telekom, scor 100-77. U-BT Cluj a terminat pe locul 2 in grupa B si s-a ... citește toată știrea