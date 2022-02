"U" Cluj a plecat in Antalya cu 23 de jucatori, dintre care sase sunt crescuti de club si, deocamdata, fara noua achizitie Ely Fernandes

"U" Cluj si-a prezentat ieri, 31 ianuarie, ultimele doua achizitii, a oficializat despartirea de Robert Raducanu si dupa-amiaza s-a imbarcat in avion si a decolat spre Turcia, unde in urmatoarea perioada, pana la 10 februarie, va efectua cantonamentul.24 de jucatori va avea Erik Lincar la dispozitie in Antalya, in avion urcand in prima faza doar 23 dintre ei, Ely Fernandes, unul dintre cei doi fotbalisti tocmai semnati, urmand sa se alature noilor sai coechipieri pe parcursul acestei saptamani. ... citeste toata stirea