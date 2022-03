"U" Cluj a pornit din viteza a 4-a. Ely Fernandes, din alta liga! Concordia, umilita pe Cluj Arena

Cluj Arena a vazut din nou fotbal, pentru prima data in 2022, iar stadionul a iesit din amortire. Cateva mii de spectatori, galeria "sepcilor" in forma, un gazon acceptabil si pe teren echipele de pe locurile 3 si 4 din Liga 2, formatii cu aspiratii de prima liga.Mai mult, pe gazon au pasit cateva nume cu rezonanta chiar si in prima liga, pentru ca Universitatea Cluj si Concordia Chiajna au avut o iarna activa si au incercat sa-si ia "motoare" de Liga 1.Pentru Erik Licar au inceput Ely ... citeste toata stirea