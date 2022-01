"U" Cluj continua transferurile de efect si a mai adus doi fotbalisti din Liga 1. Au semnat Ely Fernandes si Paul Pirvulescu, dar a plecat Robert Raducanu | OFICIAL

Inca doua transferuri de efect facute de Universitatea Cluj, ambele anuntate oficial astazi, 31 ianuarie 2022. Si de aceasta data, la fel ca toate precedentele achizitii facute in 2022, ardelenii au adus fotbalisti din Liga 1, acolo unde spera sa promoveze in sfarsit in aceasta vara.De data aceasta, "studentii" au anuntat venirile lui Ely Fernandes (31 de ani), ultima data sub contract cu Farul, si Paul Pirvulescu (33 de ani), plecat de la Academica Clinceni.Ely Fernandes a semnat cu "U" ... citeste toata stirea