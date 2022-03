"U" Cluj e pe val in acest inceput de an! Erik Lincar, dupa succesul cu FC Hermannstadt: "Am facut un joc destul de consistent." Asteptarile de la inceputul sezonului ale antrenorului, depasite

"U" Cluj arata in acest moment ca fiind cea mai in forma echipa din Liga 2, in special dupa pregatirea efectuata in iarna si transferurile facute, toate din Liga 1. Trupa lui Erik Lincar a zdrobit in primele doua meciuri din acest an doua contracandidate la promovare. Dupa 4-0 pe Cluj Arena cu Concordia Chiajna (locul 4), alb-negrii au invins cu 2-0 si FC Hermannstadt (locul 2), la Medias.Chiar daca, la scorul de 1-0, celor de la FC Hermannstadt li s-a refuzat un penalty clar, la un hent facut ... citeste toata stirea