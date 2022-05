"U" Cluj e pregatita sa dea calculele peste cap si sa treaca de un eventual baraj cu Dinamo. Ioan Filip, dupa esecul cu FC Hermannstadt: "Cei de la Dinamo sunt fratii nostri, dar vom juca serios"

Universitatea Cluj este resemnata cu faptul ca, in foarte mare masura, va juca barajul de promovare in Liga 1. A pierdut cu FC Hermannstadt (scor 1-2) un meci foarte important, iar acum se vede pusa in situatia de a pregati, foarte probabil, dubla mansa cu Dinamo.Ioan Filip a declarat ca e pregatit sa joace impotriva fostei sale echipe dupa ce "U" Cluj a cedat in partida cu sibienii, de marti seara. E constient ca modul in care s-a aparat echipa sa nu a fost cel mai bun, dar a remarcat ca FC ... citeste toata stirea