"U" Cluj, esec usturator in primul amical din Turcia. N-a miscat in fata polonezilor de la Korona Kielce

Universitatea Cluj a fost umilita in primul meci amical jucat in Turcia (Antalya). Aflati in cantonament de la inceputul lunii, sambata, 5 februarie, ardelenii au disputat si prima partida de verificare, cu Korona Kielce (liga secunda din Polonia), in fata careia nu au avut sanse. A fost 0-6!"U" Cluj, esec cu 0-6 in TurciaPolonezii n-au stat la discutii cu "U" Cluj, pe care au invins-o fara drept de apel. Au marcat de patru ori in prima repriza, doua dintre reusite au venit in partea secunda ... citeste toata stirea