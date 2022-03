"U" Cluj, la a noua achizitie din prima liga in 2022! Ardelenii considera ca au dat o lovitura pe piata transferurilor si ca si-au luat "unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1"

Universitatea Cluj a oficializat inca o achizitie din Liga 1 in acest an, a noua, si considera ca a dat "o lovitura pe piata transferurilor".Declarat saptamana trecuta liber de contract de Gaz Metan Medias, dupa ce isi reclamase clubul inainte de incheierea campaniei de achizitii din aceasta iarna, Mihai Dobrescu (29 de ani) a semnat un contract cu Universitatea Cluj, club care il prezinta drept "unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1".Fundasul originar din Otopeni a evoluat in actualul ... citeste toata stirea