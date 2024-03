U Cluj ori la bal, ori la spital: "Daca nu esti in play-off, atunci esti la retrogradare". Ce stie Nelutu Sabau despre portarul lituanian de pe lista alb-negrilor

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 01 martie 2024, 16:49 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 17:06Ioan Ovidiu Sabau a analizat diferenta pentru U Cluj dintre a fi in play-off sau in play-out. Antrenorul si-a exprimat pozitia si despre goal-keeper-ul lituanian Edvinas Gertmonas, ex-Zalgiris Vilnius.U Cluj poate ajunge in premiera in play-off-ul Superligii. Mai are meci duminica, de la ora 14:30, cu FC Botosani, ultima clasata, apoi in ultima runda din sezonul regulat are joc in ... citește toată știrea