"U" Cluj pluseaza la capitolul achizitii din Liga 1 cu Ioan Filip, revenit la echipa dupa despartirea cu scandal de Gaz Metan

Universitatea Cluj este una dintre echipele care profita de haosul financiar de la Gaz Metan Medias si a luat inca un jucator de la formatia clasata pe locul 14 din 16 in Liga 2 dupa 26 de etape.Ioan Filip s-a despartit ieri, in ultima zi a perioadei de transferuri, de trupa din Medias, iar astazi a semnat cu "U" Cluj, revenind la formatia pentru care a jucat in sezonul trecut si pe care o parasea in vara pentru a se intoarce in Liga 1.Ioan Filip s-a intors la "U" ClujDupa Roberto Romeo, "U" ... citeste toata stirea