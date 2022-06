"U" Cluj si-a stabilit programul de pregatire din aceasta vara. Esara in care va merge in cantonament si cinci dintre adversarii pe care ii va intalni in meciurile amicale

"U" Cluj va fi ultima dintre cele trei echipe promovate la finalul recentului sezon de Liga 2 care va suna adunarea pentru pregatirea noii editii de Liga 1. Un lucru absolut normal, avand in vedere ca trupa antrenata de Erik Lincar a continuat sa joace cele doua meciuri de baraj de promovare cu Dinamo, in timp ce Petrolul si FC Hermannstadt au luat vacanta imediat dupa incheierea play-off-ului.Petrolul si FC Hermannstadt, promovate direct in Liga 1, s-au reunit luni, 6 iunie, in timp ce ... citeste toata stirea