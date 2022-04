"U" Cluj - Unirea Slobozia se joaca ACUM. Gol senzational pe Cluj Arena. Se poate schimba, dupa o lunga perioada, liderul in Liga 2

Al doilea meci al etapei a 7-a a play-off-ului Ligii 2 are loc la Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, astazi, de la ora 15:00."U" Cluj o intalneste pe Unirea Slobozia si are sansa, cu o victorie, sa egaleze cel putin pentru o zi, liderul Petrolul, pe care, in aceasta situatie, l-ar depasi la golaveraj.Inaintea desfasurarii partidei, dar si dupa ce in etapa a 7-a s-a disputat deja un meci, "U" Cluj se afla pe locul 3, cu 54 de puncte, in timp ce Unirea Slobozia e clasata pe ultima pozitie, a 7-a, cu ... citeste toata stirea