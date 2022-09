Ucraineanca Kostyuk nu i-a strans mana Victoriei Azarenka, din Belarus, dupa meciul de la US Open: "Nu a condamnat public razboiul"

Articol de GSP - Publicat vineri, 02 septembrie 2022, 11:19 / Actualizat vineri, 02 septembrie 2022 12:51Ucraineanca Marta Kostyuk (20 de ani, locul 65 WTA) a refuzat sa-i stranga mana Victoriei Azarenka (33 de ani, 26 WTA) dupa meciul din turul 2 de la US Open, castigat cu 6-2, 6-3 de jucatoarea din Belarus.Tensiunile dintre Ucraina si Belarus au iesit la iveala in New York, la capatul meciului dintre Marta Kostyuk si Victoria Azarenka de la US Open.Invinsa de Azarenka in minimum de ... citeste toata stirea