Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 20 septembrie 2023, 16:49 / Actualizat miercuri, 20 septembrie 2023 17:02UEFA a dat verdictul dupa incidentele de la Romania - Kosovo 2-0: la partida cu Andorra (15 octombrie, 21:45) pot intra doar copiii sub 14 ani. In plus, FRF a primit o amenda de 52.000 de euro.CONTEXT:Partida Romania - Kosovo a fost intrerupta in minutul 18 si reluata la aproape 50 de minute distanta.Motivul? Ultrasii din galeria Romaniei au afisat un mesaj cu conotatii ... citeste toata stirea